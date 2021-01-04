Форвард Ювентуса Криштиану Роналду продолжает удивлять весь мир своей феноменальной результативностью. На этот раз "пострадал" рекорд легендарного Пеле.

Ювентус одержал сокрушительную победу над Удинезе (4:1). Криш стал главным действующим лицом, оформив дубль и ассистировав.

Роналду оформил дубль+ассист – видеообзор матча Ювентус – Удинезе – 4:1

Для Роналду эти два гола стали знаковыми – форвард обошел Пеле по количеству голов в официальных встречах. У бразильца их 757 (за 815 поединков), а у португальца – уже 758 (за 1035 матчей). Интересно, что CR7 остался лишь один шаг к установлению абсолютного рекорда в истории футбола. Ему нужно забить всего два гола – у чеха Йозефа Бицау 759 точных выстрелов.

Заметим, недавно второй инопланетный футболист – Лионель Месси – побил рекорд Пеле, забив 644 гола в футболке одного клуба.

Ювентус благодаря дублю и ассисту Роналду разгромил Удинезе