В рамках 17-го тура Серии А было проведено три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 17-й тур

Парма – Лацио – 0:2

Голы: Альберто, 55, Кайседо, 67

Удинезе – Наполи – 1:2

Голы: Лазанья, 27 – Инсинье, 15 (пен), Бакайоко, 90

Верона – Кротоне – 2:1

Голы: Калинич, 16, Димарко, 25 – Мессиас, 55

Фиорентина – Кальяри – начало в 19:00

Ювентус – Сассуоло – начало в 21:45

Парма в родных стенах принимала Лацио. В первой половине встречи "орлы" создали множество опасных моментов и несколько раз могли открывать счет, но соперника каждый раз спасал голкипер. Пармезанцы тоже не отсиживались в защите, однако атаковали без остроты.

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На 55-й минуте Альберто в касание замкнул передачу Лаццари ​​в глубину штрафной – удар с убойного расстояния без шансов для голкипера. Чуть позже, на 67-й, преимущество закрепил Кайседо. "Крестоносцы" пытались навязывать борьбу, однако делали это безрезультатно. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Лацио – 0:2.

Наполи приехал в гости к Удинезе. В первом тайме команды обменялись голами – у неаполитанцев одиннадцатиметровый реализовал Инсинье, а за фриульцев отличился Лазанья. После перерыва голевая засуха длилась до компенсированного времени, когда Бакайоко головой замкнул навес со штрафного удара. Хозяева пытались вернуть равновесие, однако у них не хватило времени.

Верона в домашнем поединке встречалась с Кротоне. Хозяева еще до перерыва оформили себе комфортное преимущество в счете. На 16-й минуте их вывел вперед экс-форвард Днепра Никола Калинич, а чуть позже еще один положил Димарко. После перерыва один гол отыграл Мессиас. Однако, это оказалось все, на что были способны гости. Победа Вероны – 2:1.

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