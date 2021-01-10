Лацио уверенно переиграл Парму, экс-форвард Днепра помог Вероне преодолеть Кротоне, Наполи вырвал победу над Удинезе
В рамках 17-го тура Серии А было проведено три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2020/21, 17-й тур
Парма – Лацио – 0:2
Голы: Альберто, 55, Кайседо, 67
Удинезе – Наполи – 1:2
Голы: Лазанья, 27 – Инсинье, 15 (пен), Бакайоко, 90
Верона – Кротоне – 2:1
Голы: Калинич, 16, Димарко, 25 – Мессиас, 55
Фиорентина – Кальяри – начало в 19:00
Ювентус – Сассуоло – начало в 21:45
Парма в родных стенах принимала Лацио. В первой половине встречи "орлы" создали множество опасных моментов и несколько раз могли открывать счет, но соперника каждый раз спасал голкипер. Пармезанцы тоже не отсиживались в защите, однако атаковали без остроты.
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На 55-й минуте Альберто в касание замкнул передачу Лаццари в глубину штрафной – удар с убойного расстояния без шансов для голкипера. Чуть позже, на 67-й, преимущество закрепил Кайседо. "Крестоносцы" пытались навязывать борьбу, однако делали это безрезультатно. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Лацио – 0:2.
Наполи приехал в гости к Удинезе. В первом тайме команды обменялись голами – у неаполитанцев одиннадцатиметровый реализовал Инсинье, а за фриульцев отличился Лазанья. После перерыва голевая засуха длилась до компенсированного времени, когда Бакайоко головой замкнул навес со штрафного удара. Хозяева пытались вернуть равновесие, однако у них не хватило времени.
Верона в домашнем поединке встречалась с Кротоне. Хозяева еще до перерыва оформили себе комфортное преимущество в счете. На 16-й минуте их вывел вперед экс-форвард Днепра Никола Калинич, а чуть позже еще один положил Димарко. После перерыва один гол отыграл Мессиас. Однако, это оказалось все, на что были способны гости. Победа Вероны – 2:1.