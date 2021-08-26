Ювентус пока не получил предложений по трансферу 36-летнего португальца, хотя готов отпустить форварда за 25-30 млн евро. Сейчас фаворитом на подписание игрока считают Манчестер Сити, который не прочь вернуть Криштиану Роналду в АПЛ. "Горожане" уже предложили нападающему двухлетний контракт с зарплатой 15 млн евро за сезон, информирует Sky Sports.

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Правда, Сити готов подписать португальца только как свободного агента, что категорически не устраивает Ювентус. Туринцы готовы рассмотреть вариант включения в сделку Габриэля Жезуса, но это не устраивает уже Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола наотрез отказался отпускать бразильского форварда, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

Определенный интерес к Роналду проявляет и ПСЖ, но все будет зависеть от Килиана Мбаппе – точнее, от того, перейдет ли он в Реал. В случае ухода француза шансы на переезд Криштиану в Париж резко возрастут.

Напомним, Роналду перебрался в Ювентус летом 2018-го за 117 млн ​​евро и дважды стал обладателем Скудетто.

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