Представитель 5-кратного обладателя "Золотого мяча" прибыл в Турин для переговоров с боссами "Старой синьоры", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Роналду досрочно ушел с тренировки Ювентуса

Суперагент Жорже Мендеш начал поиск вариантов для Роналду. ПСЖ интереса к португальцу не имеет. Посредник предложил услуги своего клиента Манчестер Сити. Чемпион Англии пока предложения не сделал, хотя Ювентус готов отпустить "инопланетную" звезду всего за 30 млн евро.

К слову, в нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел 1 матч, в которых не отметился результативными действиями. В кампании 2020/21 на его счету 36 голов (44 поединка).

Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду