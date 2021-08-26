Роналду собрался уйти из Ювентуса – суперагент обрабатывает варианты
Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду, очевидно, всерьез настроен сменить клубную прописку до конца лета.
Представитель 5-кратного обладателя "Золотого мяча" прибыл в Турин для переговоров с боссами "Старой синьоры", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
Роналду досрочно ушел с тренировки Ювентуса
Суперагент Жорже Мендеш начал поиск вариантов для Роналду. ПСЖ интереса к португальцу не имеет. Посредник предложил услуги своего клиента Манчестер Сити. Чемпион Англии пока предложения не сделал, хотя Ювентус готов отпустить "инопланетную" звезду всего за 30 млн евро.
К слову, в нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел 1 матч, в которых не отметился результативными действиями. В кампании 2020/21 на его счету 36 голов (44 поединка).
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