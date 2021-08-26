Представник 5-разового володаря "Золотого м'яча" прибув у Турин для перемовин з босами "Старої синьйори", повідомляє журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

Роналду достроково пішов з тренування Ювентуса

Суперагент Жорже Мендеш почав пошук варіантів для Роналду. ПСЖ інтересу до португальця не має. Посередник запропонував послуги свого клієнта Манчестер Сіті. Чемпіон Англії наразі пропозиції не зробив, хоча Ювентус готовий відпустити "інопланетну" зірку всього за 30 млн євро.

До слова, в нинішньому сезоні Кріштіану Роналду провів 1 матч, у яких не відзначився результативними діями. У кампанії 2020/21 у його активі 36 голів (44 поєдинки).

Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду