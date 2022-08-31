До закрытия трансферного окна осталось чуть больше суток, но вопрос о будущем 37-летнего португальца все еще открыт. Криштиану Роналду может остаться в Премьер-лиге, однако не в составе Манчестер Юнайтед – форвард снова рассматривает вариант с переходом в Челси, сообщает Football.London.

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В последние дни самым реальным вариантом для Роналду был Наполи, но теперь 5-кратный обладатель "Золотого мяча" поставил этот переход на паузу. Криштиану надеется, что его агент Жорже Мендеш успеет устроить трансфер в Челси.

"Синие" были близки к подписанию Пьер-Эмерика Обамеянга из Барселоны, однако трансфер оказался под угрозой срыва после ограбления форварда в собственном доме. В результате нападения преступников нападающий Барселоны получил перелом челюсти и выбыл минимум на месяц. Существует большая вероятность, что это поставило крест на потенциальном возвращении габонца в АПЛ.

Роналду настроен воспользоваться неопределенностью лондонцев по поводу Обамеянга. Португалец надеется, что Томас Тухель пересмотрит свое мнение, ведь раньше главный тренер Челси не собирался подписывать Криштиану.

Напомним, Роналду на протяжении последних недель отчаянно пытается покинуть МЮ ради участия в Лиге чемпионов, однако желающих подписать своенравного ветерана до сих пор не нашлось. В 4-х матчах текущего сезона форвард не забил ни одного мяча.

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