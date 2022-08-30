Форварда Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду, похоже, не все хотят видеть в его родном клубе.

Спортинг был едва ли не единственным возможным вариантом продолжения карьеры для 37-летнего португальца. Однако трансфер на родину вряд ли состоится.

Роналду на 99% завершил переход в новый клуб, – СМИ

Как информирует The Times , против выступает нынешний главный тренер лиссабонцев Рубен Аморим. Он будто бы даже заявил о готовности подать в отставку, если руководством клуба все же решит подписать Роналду.

Напомним, Криштиану стремится вырваться из Манчестер Юнайтед, ведь команда не будет играть в Лиге чемпионов. До конца трансферного окна остаются считанные дни, но никакой конкретики до сих пор нет.