Переход Роналду в Спортинг: наставник лиссабонцев угрожает отставкой
Форварда Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду, похоже, не все хотят видеть в его родном клубе.
Спортинг был едва ли не единственным возможным вариантом продолжения карьеры для 37-летнего португальца. Однако трансфер на родину вряд ли состоится.
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Как информирует The Times, против выступает нынешний главный тренер лиссабонцев Рубен Аморим. Он будто бы даже заявил о готовности подать в отставку, если руководством клуба все же решит подписать Роналду.
Напомним, Криштиану стремится вырваться из Манчестер Юнайтед, ведь команда не будет играть в Лиге чемпионов. До конца трансферного окна остаются считанные дни, но никакой конкретики до сих пор нет.
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