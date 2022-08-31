До закриття трансферного вікна залишилося трохи більше доби, але питання з майбутнім 37-річного португальця все ще відкрите. Кріштіану Роналду може залишитися у Прем'єр-лізі, проте не в складі Манчестер Юнайтед – форвард знову розглядає варіант з переходом у Челсі, повідомляє Football.London.

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Останніми днями найреальнішим варіантом для Роналду був Наполі, але тепер 5-разовий володар "Золотого м'яча" поставив цей перехід на паузу. Кріштіану сподівається, що його агент Жорже Мендеш встигне влаштувати трансфер у Челсі.

"Сині" були близькі до підписання П'єр-Емеріка Обамеянга з Барселони, однак трансфер опинився під загрозою зриву після пограбування форварда у власному будинку. Внаслідок нападу злочинців нападник Барселони отримав перелом щелепи і вибув мінімум на місяць. Існує велика ймовірність, що це поставило хрест на потенційному поверненні габонця в АПЛ.

Роналду налаштований скористатися невизначеністю лондонців щодо Обамеянга. Португалець сподівається, що Томас Тухель переглягне свою думку, адже раніше головний тренер Челсі не збирався підписувати Кріштіану.

Нагадаємо, Роналду впродовж останніх тижнів відчайдушно намагається покинути МЮ заради участі в Лізі чемпіонів, однак бажаючих підписати норовливого ветерана досі не знайшлося. У 4-х матчах поточного сезону форвард не забив жодного м'яча.

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