Значительная часть раздевалки "дьяволов" держит кулаки за то, чтобы от 37-летнего португальца избавились в ближайшие дни, утверждает ESPN.

"Любой тренер хотел бы поработать с Роналду": Спаллетти – о возможном трансфере Криштиану в Наполи

Год назад Роналду с большой помпой возвращался на Олд Траффорд, но реальность оказалась очень жестокой. МЮ провально провел сезон и остался без Лиги чемпионов, а ряд молодых игроков ушли в тень, пока Криш набивал индивидуальную статистику. Этим летом ситуация стала еще хуже. Роналду проигнорировал летнюю подготовку Юнайтед и просил своего агента искать клуб с Лигой чемпионов. Такое поведение окончательно закрепило за ветераном статус "занозы в заднице".

Впрочем, поиски нового места работы оказались совсем непростыми. До сих пор никто из грандов не рискнул забирать звезду с огромной зарплатой и эго. До конца окна осталось несколько дней, и МЮ следует принимать сложное решение, чтобы не испортить очередной сезон внутренними разборками. Источник предполагает, что разрыв контракта мог бы стать не самым плохим итогом для клуба.

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