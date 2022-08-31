На этой неделе габонец стал жертвой нападения грабителей. Они вынесли из дома драгоценности, нанесли телесные повреждения футболисту и с оружием угрожали его жене.

Звезду Барселоны избили в собственном доме – вооруженные преступники скрылись с добычей

После детального медицинского обследования у Обамеянга обнаружили перелом челюсти, который оставит его вне футбола на 4-5 недель. Трещина просто не позволит ему нормально тренироваться. Эти проблемы могут повлиять на решение Челси не подписывать Пьера-Эмерика, которого они хотели в последний месяц. Такого сценария опасается Барселона, желающая продать габонца, информирует Sport.es .

Напомним, Обамеянг перебрался в Барселону зимой этого года на правах свободного агента. Провел 24 поединка, забил 13 мячей и отдал 1 ассист. Соглашение нападающего с "сине-гранатовыми" действует до лета 2025-го.