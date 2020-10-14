Несмотря на свою популярность, Криштиану Роналду вынужден провести 10 дней в одиночестве.

Криштиану Роналду сегодня, 14 октября, вернулся в Турин и сразу отправился к себе домой отбывать карантин, сообщает официальный сайт Ювентуса.

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Туринцы уверяют, что болезнь не проявляется на здоровье их главной звезды и Криш чувствует себя нормально. По правилам Италии, португалец должен провести на самоизоляции 10 дней.

Напомним, 20 октября Динамо будет принимать Ювентус в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Криштиану в Киев не поедет, но сможет сыграть в следующем поединке против Барселоны (28 октября).

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