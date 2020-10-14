Роналду самоізолювався у Турині – Ювентус відзвітував про стан своєї зірки
Попри свою популярність, Кріштіану Роналду змушений провести 10 днів на самоті.
Кріштіану Роналду сьогодні, 14 жовтня, повернувся в Турин і одразу вирушив до свого будинку відбувати карантин, повідомляє офіційний сайт Ювентуса.
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Туринці запевняють, що хвороба не проявляється на здоров'ї їхньої головної зірки і Кріш почуває себе нормально. За правилами Італії, португалець повинен провести на самоізоляції 10 днів.
Нагадаємо, 20 жовтня Динамо прийматиме Ювентус в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Кріштіану до Києва не поїде, але зможе зіграти у наступному поєдинку проти Барселони (28 жовтня).
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