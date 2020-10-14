"Если Криштиану придется разбудить весь мир, то этот португалец действительно послан нам Богом. Спасибо. Я верю, что сегодня тысячи людей многое поймут об этой пандемии, тестах и мерах предосторожности, как я. Самый большой обман, что я видела в жизни.

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Сегодня я прочитала высказывание, которому аплодирую стоя: "Хватит быть марионетками!". Если у кого-то открылись глаза, пожалуйста, прочитайте", – написала Катя в Instagram.

Напомним, недавно Криштану получил положительный тест на COVID-19, из-за чего пропустит матч Лиги чемпионов против Динамо в Киеве 20 октября.

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