Роналду с сыном прогулялись по Мадейре – захватывающие пейзажи родины португальца

Криштиану Роналду с сыном / фото из открытых источников

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии не может усидеть дома во время карантина.

Криштиану Роналду, который проводит карантин в Португалии, решил прогуляться родными местами. Созерцать волшебные места острова Мадейра форварду Ювентуса помогает его сын – Криштиану Роналду-младший. К слову, в июне ему исполнится уже 10 лет.

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"Исследую мой остров в лучшей компании", – написал португалец в Instagram.

Напомним, Роналду и его невеста Джорджина Родригес воспитывают четырех детей (правда, совместной является только младшая дочь – Алана Мартина).

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