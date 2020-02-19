Роналду ежемесячно дает Джорджине 100 тысяч евро – испанские СМИ намекают, что игрок платит девушке зарплату

Джорджина Родригес – возлюбленная Криштиану Роналду – ежемесячно получит от португальца кругленькую сумму. Отдельные СМИ считают, что это не просто так.

Криштиану Роналду находится в отношениях с Джорджиной Родригес уже несколько лет. В прессе даже появлялись слухи о свадьбе пары, но официального подтверждения еще не было. Впрочем, это не мешает форварду Ювентуса и его подруге воспитывать четверых детей (правда, общей является только младшая дочь Алана Мартина).

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Как выяснилось, Роналду ежемесячно выделяет своей любимой от 50 до 100 тысяч евро. Эти деньги Джорджина тратит на содержание детей португальца, а также на собственные нужды. Об этом сообщили в программе Viva la Vida на испанском телеканале Telecinco.

Отдельные СМИ пошли еще дальше. Как намекает издание El Nacional, Роналду банально платит Джорджине за то, что она находится с ним в отношениях и ухаживает за его детьми. К слову, в Ювентусе Криштиану получает около 28 млн евро в год.

Также отмечается, что за одно интервью Джорджина просит фиксированную сумму в 100 тысяч евро, хотя на программу под названием Ya es mediodía согласилась прийти бесплатно. Кроме суммы, которые ей выделяет Криштиану, подруга футболиста получает 8 тысяч евро за рекламу в Instagram, в котором имеет больше 16 млн подписчиков.

Заметим, что Джорджина умеет экономить средства, поскольку недавно подарила Роналду роскошный автомобиль по случаю 35-летия игрока. Стоимость такого Mercedes составляет около 180 тысяч евро.

К слову, еще несколько лет назад Джорджина работала продавцом-консультантом в магазине Gucci. Там она познакомилась с Криштиану. Интересно, что в 19-летнем возрасте она уехала в Англию, где работала официанткой, получая 10 фунтов в час. Как видим, иногда жизнь имеет свойство выдавать крутые повороты – и не всегда в худшую сторону.

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