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Роналду з сином прогулялися Мадейрою – захоплюючі пейзажі батьківщини португальця

2 травня 17:49 1207 Читать на русском
Роналду з сином прогулялися Мадейрою – захоплюючі пейзажі батьківщини португальця
Кріштіану Роналду з сином / фото з відкритих джерел

Нападник Ювентуса та збірної Португалії не може всидіти вдома під час карантину.

Кріштіану Роналду, який проводить карантин у Португалії, вирішив прогулятися рідними місцями. Споглядати чарівні місця острова Мадейра форварду Ювентуса допомагає його син – Кріштіану Роналду-молодший. До слова, у червні йому виповниться вже 10 років.

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"Досліджую мій острів у найкращій компанії", – написав португалець в Instagram.

Цікаво, що декілька днів тому ЗМІ повідомляли про повернення Кріштіану в Італію. Втім, як бачимо, нападник Ювентуса все ще перебуває у Португалії.

Нагадаємо, Роналду та його наречена Джорджина Родрігес виховують чотирьох дітей (щоправда, спільною є лише наймолодша донька – Алана Мартіна).

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Ювентус Ювентус Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду-молодший
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