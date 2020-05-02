Роналду з сином прогулялися Мадейрою – захоплюючі пейзажі батьківщини португальця

Кріштіану Роналду з сином / фото з відкритих джерел

Нападник Ювентуса та збірної Португалії не може всидіти вдома під час карантину.

Кріштіану Роналду, який проводить карантин у Португалії, вирішив прогулятися рідними місцями. Споглядати чарівні місця острова Мадейра форварду Ювентуса допомагає його син – Кріштіану Роналду-молодший. До слова, у червні йому виповниться вже 10 років.

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"Досліджую мій острів у найкращій компанії", – написав португалець в Instagram.

Цікаво, що декілька днів тому ЗМІ повідомляли про повернення Кріштіану в Італію. Втім, як бачимо, нападник Ювентуса все ще перебуває у Португалії.

Нагадаємо, Роналду та його наречена Джорджина Родрігес виховують чотирьох дітей (щоправда, спільною є лише наймолодша донька – Алана Мартіна).

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