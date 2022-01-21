"Участь Кріштіану під питанням, бо у нього проблеми з шиєю. Йому вчора провели курс лікування протягом двох-трьох годин. Нам доведеться почекати, щоб оцінити його стан сьогодні.

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Кавані ще не тренувався з командою. Сподіваюся, він почне сьогодні, а потім ми ухвалимо остаточне рішення, чи буде він доступним для гри завтра. Ван-Біссака, як і раніше, буде відсутній. Він досі хворий. Лінгард повернувся до тренувань вчора і займатиметься сьогодні, тому має бути готовим до гри.

На Санчо ще подивимось. Він не тренувався учора. Як ви знаєте, він був на похороні в середу і не хотів тренуватися вчора, оскільки це все ще впливає на нього. Я побачу його сьогодні на тренуванні і поговорю з ним, щоб дізнатися, в якому він стані, і чи має сили вийти завтра на поле", – цитує Рангніка офіційний сайт МЮ.

Нагадаємо, Роналду встиг провести лише матч проти Брентфорда (3:1) після двотижневої відсутності через травму. 36-річний португалець не відзначився результативними діями, але запам'ятався нервовою реакцією на заміну.

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