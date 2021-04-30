Португалец настроен покинуть клуб и уже поручил агенту Жорже Мендешу искать новое место работы, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Майорга требует от Роналду более 60 млн евро в деле об изнасиловании

Ранний вылет из нынешней Лиги чемпионов окончательно подтолкнул Роналду к изменениям. Контракт звезды с Ювентусом рассчитан еще на один сезон, однако Криш хочет искать счастье в другой команде. Президент Реала Флорентино Перес открестился от возвращения нападающего, поэтому реальными остаются два варианта – МЮ или ПСЖ. В случае трансфера Роналду придется жертвовать частью зарплаты, которая сейчас составляет 31 млн евро в год.

Добавим, что в текущем сезоне форвард Ювентуса провел 39 матчей, отличился 32 голами и 4 ассистами.

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