Португалець налаштований покинути клуб і вже доручив агенту Жорже Мендешу шукати нове місце роботи, повідомляє Football Italia з посиланням на Gazzetta dello Sport.

Майорга вимагає від Роналду понад 60 млн євро у справі про згвалтування

Ранній виліт з цьогорічної Ліги чемпіонів остаточно підштовхнув Роналду до змін. Контракт зірки з Ювентусом розрахований ще на один сезон, однак Кріш хоче шукати щастя в іншій команді. Президент Реала Флорентіно Перес відхрестився від повернення нападника, тому реальними залишаються два варіанти – МЮ або ПСЖ. У разі трансферу Роналду доведеться жертвувати частиною зарплатні, яка наразі складає 31 млн євро на рік.

Додамо, що у поточному сезоні форвард Ювентуса провів 39 матчів, відзначився 32 голами та 4 асистами.

Флорентіно Перес: правила бізнесу від ідеолога Суперліги – він зазіхає на футбол, який ми любимо