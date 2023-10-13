Криштиану Роналду благодаря безумному контракту от Аль-Насра выскочил с третьего места на первое. Португалец заработал 200 млн долларов за собственно футбольные выступления и еще 60 млн долларов по рекламным сделкам – в общей сложности монструозные 260 млн.

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Лионель Месси сохранил второе место, но ощутимо отстает от извечного соперника – 135 млн долларов (65 млн заплатил Интер Майами+70 млн рекламных). Неймар повторил "саудовский фокус" Роналду, поднявшись на третье место (80+32 млн). Прошлогодний лидер рейтинга Forbes Килиан Мбаппе теперь только четвертый (90+20 млн).

В общем в списке 11 фамилий. Это также Карим Бензема (100+6 млн), Эрлинг Холанд (46+12 млн), Мохамед Салах (35+18 млн), Садио Мане (48+4 млн), Кевин де Брюйне (35+4 млн), Харри Кейн (26+10 млн) и Роберт Левандовски (24+10 млн).

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