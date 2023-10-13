Кріштіану Роналду завдяки шаленому контракту від Аль-Насра вискочив з третього місця на перше. Португалець заробив 200 млн доларів за власне футбольні виступи і ще 60 млн доларів за рекламними угодами – загалом монструозні 260 млн.

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Ліонель Мессі зберіг другу сходинку, але відчутно відстає від одвічного суперника – 135 млн доларів (65 млн заплатив Інтер Маямі+70 млн рекламних). Неймар повторив "саудівський фокус" Роналду, піднявшись на третю сходинку (80+32 млн). Минулорічний лідер рейтингу Forbes Кіліан Мбаппе тепер тільки четвертий (90+20 млн).

Загалом у списку 11 прізвищ. Це також Карім Бензема (100+6 млн), Ерлінг Холанд (46+12 млн), Мохамед Салах (35+18 млн), Садьйо Мане (48+4 млн), Кевін де Брюйне (35+4 млн), Харрі Кейн (26+10 млн) і Роберт Лєвандовскі (24+10 млн).

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