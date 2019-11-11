Роналду, разъяренный заменой, покинул стадион до окончания матча с Миланом

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду покинул стадион Альянц Стэдиум, не дожидаясь финального свистка в матче 12-го тура Серии А с Миланом.

Главный тренер туринцев Маурицио Сарри на 55-й минуте заменил ззвездного португальца, который сразу же пошел в раздевалку. Вместо него на поле появился форвард Пауло Дибала, который забил победный гол.

Ювентус – Милан – 1:0 – видео голов и обзор матча

Позже 34-летний игрок уехал со стадиона, когда до финального свистка оставалось еще три минуты, сообщает Sky Sport Italia. Отметим, что Криштиану заменили во втором матче подряд.

В нынешнем сезоне Роналду провел за Ювентус 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Дибала принес победу Ювентусу в напряженном поединке против Милана и вернул "зебр" на первую строчку Серии А