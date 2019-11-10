Дибала принес победу Ювентусу в напряженном поединке против Милана и вернул "зебр" на первую строчку Серии А

Дибала заменил Роналду в начале второго тайма и вырвал победу для Ювентуса (1:0).

До матча на Ювентус Стэдиум в Турине команды подходили находясь на разных полюсах турнирной таблицы. Ювентус в случае победы мог вернуть себе первую строчку, тогда как Милан по самым оптимистическим прогнозам мог вернуться разве что в первую десятку. Топ-матч недалекого прошлого последние годы заметно потерял в непредсказуемости, что, в первую очередь, связано с неутешительными результатами "россонери", которые уже несколько лет не могут найти свою игру.

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Последний раз Милан побеждал Ювентус в октябре 2016-го (остальные матчи – проиграл) и перед сегодняшним поединком мало кто ставил на положительный результат для подопечных Пиоли. К слову, смена тренера пока не слишком пошла на пользу "дьяволам" – одна победа в четырех поединках. Впрочем, болельщики гостей надеялись, что именно давний принципиальный соперник послужит достаточной мотивацей игрокам для настоящей битвы в Турине.

Маурицио Сарри перед отчетным матчем не мог рассчитывать лишь на Кьеллини (травма колена), а в заявку Милана также из-за травмы не попал Кастильехо, остальные были готовы помочь своей команде.

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В предыдущем туре "зебры" в туринском дерби минимально одолели Торино благодаря голу Де Лигта, а миланцы уступили Лацио, хотя именно этот матч был едва ли не лучшим в исполнении "россонери" за последнее время.

Поединок начался активно и полумоменты возникали у обоих ворот. Пйонтек едва не вышел на свидание с голкипером после классного паса Эрнандеса, но Щенсны опередил поляка. Игуаин из-под защитника отдавал под удар Роналду, но передача оказалось немного неточной – миланцы выбили. Туринцы наседали над штрафной соперника, но действительно голевых моментов не было. Можно вспомнить разве момент Игуаина – Роналду классно разрезал защиту передачей на Гонсало, но угол для удара был слишком острый, Доннарумма перевел на угловой. Сусо выполнил шикарную передачу на Пйонтека, форварду никто не мешал пробить головой, но – мимо.

В середине тайма Милан необычно уверенно начал атаковать позиционно, наиболее опасно было после удара головой Пакета – мяч летел не сильно, но точно в девятку, Щенсны в невероятном прыжке потянул этот мяч. "Зебры" ответили ударом издали от Бернардески – рядом со штангой.

Первый момент у Роналду возник уже в конце тайма – португалец хорошо приложился к мячу из-за пределов штрафной, но Доннарумма сыграл уверенно. Напоследок Пйонтек в похожем стиле пробивал с угла штрафной – на этот раз выручил Щенсны.

В общем Милан производил хорошее впечатление после первой половины: смог нейтрализовать атаку туринцев, выбегал иногда в классные контратаки и создавал свои моменты. Подопечные Сарри же выглядели довольно вяло, но защита действовал надежно, поэтому после первого тайма – логическая сухая, но не скучная ничья 0:0.

На второй тайм Ювентус вышел с совсем другим настроением и имел сразу несколько возможностей в начале, чтобы забить. Бернардески пробивал после контратаки имени Игуаина – рядом со штангой. Ближе к забитому голу был Матюиди, закрутив вплотную к штанге, но все так же мимо.

Между тем, похоже, продолжилось напряжение между Роналду и Маурицио Сарри. Тренер "зебр" заменил португальца на 55-й минуте на Дибалу, португалец не скрывал недовольства, не пожав руки наставнику, и пошел сразу в подтрибунное помещение. В защиту Сарри стоит сказать, что Криштиану в отведенное ему время выглядел вяло и только раз пробил по воротам – сам на себя не похож португалец.

Зато игроки, вышедшие на замену у туринцев начали создавать моменты у ворот Доннаруммы. Дуглас Коста классно отдавал на Матюиди в штрафной – удар Блеза прошел над перекладиной. Позже Дибала самостоятельно сместился с правого фланга в центр и также пробил, но по центру и не слишком сильно. Миланцы выглядели устало после интенсивного первого тайма, а замены Пиоли не слишком добавили свежести в атакующих действиях "россонери"

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Впрочем, у гостей свои моменты также возникали. Чахланоглу нанес плотный удар со штрафного и целый в нижний угол. Удар получился неудобным для голкипера, но Щенсны справился. Но как бы не выглядел Милан, а "зебры" свой гол таки наработали. Примерная стеночка вблизи штрафной разрезала плотную защиту гостей, Дибала вырвался в кусочек свободного пространства, получил передачу от Игуаина и пробил точно в нижний угол ворот!

Милан ответил ударом Чалханоглу издали, но Щенсны сегодня не заставлял усомниться в собственной надежности на последнем рубеже. Игуаин мог ставить точку в сегодняшней встрече, но его удар из пределов штрафной пролетел над перекладиной. Милан еще пошел в финальный штурм, но и сам едва не пропустил. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Ювентуса – 1:0.