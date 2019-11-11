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Ювентус – Милан – 1:0 – видео голов и обзор матча

08:15 33 Читати українською
Ювентус – Милан – 1:0 – видео голов и обзор матча
Ювентус – Милан – 1:0 – видео голов и обзор матча

Ювентус победил Милан в центральном матче 12-го тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

77’ Пауло Дибала
 
77’ Пауло Дибала

Поединок прошел в напряженной борьбе. Милан продемонстрировал достойное сопротивление, однако единственный гол в отчетном матче забил Пауло Дибала.

Дибала принес победу Ювентусу в напряженном поединке против Милана и вернул "зебр" на первую строчку Серии А

Ювентус благодаря этой победе вернул себе первую строчку Серии А – 32 очка и 1 балл отрыва от Интера. Зато Милан остался 14-м – 13 зачетных пунктов.

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Ювентус - Милан Ювентус Ювентус Италия Видеоновости Милан Милан
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