Положение Криштиану Роналду на рынке было не таким унизительным, как писала пресса.

Мадридский Атлетико сам выходил на 37-летнего португальца, а не наоборот, сообщил инсайдер Эду Агирре, имеющий близкие отношения с Кришем.

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"Матрасники" с радостью подписали бы Роналду, однако его зарплата никак не вписывается в финансовые возможности клуба. Нападающий Манчестер Юнайтед раздражен образом, который ему "нарисовали" СМИ на протяжении последнего месяца. Звезда выглядит неудачником, который уже не нужен клубам уровня Лиги чемпионов. На самом же деле у него было 5-6 хороших предложений для продолжения карьеры.

Трансферное окно открыто до 1 сентября, а пока Роналду вынужден позориться с МЮ на старте сезона – поражения от Брайтона (1:2) и Брентфорда (0:4).

Манчестер Юнайтед потерпел разгром от Брентфорда, пропустив 4 гола за 35 минут первого тайма