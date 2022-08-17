Становище Кріштіану Роналду на ринку було не таким принизливим, як писала преса.

Мадридський Атлетіко сам виходив на 37-річного португальця, а не навпаки, повідомив інсайдер Еду Агірре, який має близькі стосунки з Крішем.

Роналду перервав мовчанку та пообіцяв розповісти усе: ''Лише 5 новин були правдою''

"Матрацники" з радістю підписали б Роналду, однак його зарплата ніяк не вписується у фінансові можливості клубу. Нападник Манчестер Юнайтед роздратований образом, який йому "намалювали" ЗМІ упродовж останнього місяця. Зірка виглядає невдахою, який вже не потрібен клубам рівня Ліги чемпіонів. Насправді ж у нього були 5-6 хороших пропозицій для продовження кар'єри.

Трансферне вікно відкрите до 1 вересня, а поки Роналду змушений ганьбитися з МЮ на старті сезону – поразки від Брайтона (1:2) і Брентфорда (0:4).

Манчестер Юнайтед зазнав розгрому від Брентфорда, пропустивши 4 голи за 35 хвилин першого тайму