Головна зірка МЮ Кріштіану Роналду негативно впливає на атмосферу у таборі манкуніанців.

Гравці Юнайтед Харрі Магуайр, Едінсон Кавані та Мейсон Грінвуд мають претензії, що Кріштіану Роналду отримує забагато ігрового часу, повідомляє таблоїд Daily Express.

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Частину футболістів МЮ не влаштовує високий вплив 36-річного португальця на роздягальню "червоних дияволів". Також Кріштіану звинувачують у невдалих результатах Юнайтед.

У нинішньому сезоні АПЛ Роналду провів 16 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та трьома асистами. Після 19-ти турів Манчестер Юнайтед розташувався на 5-й сходинці.

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