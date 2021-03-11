Журналист La Repubblica Эмануэле Гамба в эфире Calciomercato.it рассказал о попытке португальского форварда найти себе другой клуб. Этим занимался агент футболиста Жорже Мендеш.

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По информации источника, еще прошлым летом Мендеш контактировал по поводу возможного трансфера с представителями ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Однако клубы отказались покупать Роналду у Ювентуса. Причиной, очевидно, стали финансовые запросы клуба и самого игрока. Кроме того, Гамба утверждает, что сейчас шансы на трансфер португальца в один из европейских клубов еще ниже.

Напомним, Роналду перешел в Ювентус в июле 2018 года из мадридского Реала. С тех пор португалец провел за итальянский клуб 121 матч во всех турнирах, в которых забил 92 мяча и отдал 22 результативные передачи. С Ювентусом Криштиану по два раза выигрывал Серию А и Суперкубок Италии.

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