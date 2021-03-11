Журналіст La Repubblica Емануеле Гамба в ефірі Calciomercato.it розповів про спробу португальського форварда знайти собі інший клуб. Цим займався агент футболіста Жорже Мендеш.

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За інформацією джерела, ще минулого літа Мендеш контактував щодо можливого трансферу з представниками ПСЖ та Манчестер Юнайтед. Однак клуби відмовилися купувати Роналду у Ювентуса. Причиною, очевидно, стали фінансові запити клубу і самого гравця. Окрім того, Гамба стверджує, що зараз шанси на трансфер португальця в один з європейських клубів ще нижчі.

Нагадаємо, Роналду перейшов у Ювентус в липні 2018 року з мадридського Реала. Відтоді португалець провів за італійський клуб 121 матч у всіх турнірах, в яких забив 92 м'ячі і віддав 22 результативні передачі. З Ювентусом Кріштіану по два рази вигравав Серію А і Суперкубок Італії.

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