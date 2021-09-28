Роналду провоцирует трансфер Кавани в Барселону
Каталонский коллектив планирует усилить конкуренцию в атаке. На радарах уже оказался форвард Манчестер Юнайтед.
Эдинсон Кавани стал трансферной целью Барселоны, информирует Sport.es со ссылкой на Daily Mail.
Кавани остался в Манчестер Юнайтед благодаря Роналду – на форварда был неожиданный претендент
34-летний уругваец недоволен игровым временем (всего 47 минут в 2 матчах), которое он получает в Манчестере после прихода Криштиану Роналду. Это спровоцировало размышления Эдинсона по поводу ухода из Юнайтед уже этой зимой.
Правда, Барселона, которая заинтересована в форварде, переживает не лучшие времена, поэтому ее финансовые возможности очень ограничены. Единственный вариант трансфера – МЮ вместе с "блаугранас" будет выплачивать зарплату Кавани.
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