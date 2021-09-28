Каталонський колектив планує підсилити конкуренцію в атаці. На радарах вже опинився форвард Манчестер Юнайтед.

Едінсон Кавані став трансферною ціллю Барселони, інформує Sport.es з посиланням на Daily Mail.

Кавані залишився в Манчестер Юнайтед завдяки Роналду – на форварда був несподіваний претендент

34-річний уругваєць незадоволений ігровим часом (лише 47 хвилин у 2 матчах), який він отримує в Манчестері після приходу Кріштіану Роналду. Це спровокувало роздуми Едінсона щодо відходу з Юнайтед вже цієї зими.

Щоправда, Барселона, яка зацікавлена у форварді, переживає не найкращі часи, а тому її фінансові можливості дуже обмежені. Єдиний варіант трансферу – МЮ разом з "блаугранас" виплачуватиме зарплатню Кавані.

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