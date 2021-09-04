Эвертон претендовал на трансфер уругвайца, однако форвард решил остаться в Манчестер Юнайтед после прихода Роналду, сообщает Todo Fichajes.

Манчестер Юнайтед предлагал Кавани топ-клубам, чтобы освободить "семерку" для Роналду

Ожидалось, что Кавани попытается сменить клубную прописку из-за трансфера Криштиану, но произошло наоборот – Эдинсон желает выступать бок о бок с португальцем, из-за чего и отказал "ирискам". Впрочем, Эвертон не оставляет надежды усилиться опытным нападающим, которого видит одной из главных фигур в атаке.

К слову, в прошлом сезоне Кавани провел 39 матчей в составе Манчестер Юнайтед, отметившись 17 голами и 6 ассистов.

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