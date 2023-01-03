Нападающий Криштиану Роналду прибыл в Эр-Рияд и готовится к своему представлению в статусе игрока Аль-Насра.

Медобследование не обнаружило никаких проблем со здоровьем у 37-летнего нападающего сборной Португалии, о чем тот оперативно отчитался.

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"Медосмотр пройден. Спасибо за теплый прием. С нетерпением жду встречи на стадионе сегодня вечером", – написал португалец в Instagram.

Уже сегодня, 3 января, состоится официальная презентация Криштиану Роналду. Начало – в 18:00 по киевскому времени. Соглашение португальца рассчитано на 2,5 года, а по завершении карьеры 5-кратный обладатель "Золотого мяча" перейдет на административную должность и продолжит зарабатывать невероятные деньги в саудовском клубе.

Аль-Наср станет пятым клубом в карьере Криштиану Роналду. Ранее форвард выступал за Спортинг, Реал, Ювентус и Манчестер Юнайтед (дважды).

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