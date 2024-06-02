Кубок чемпионов КОНКАКАФ, финал

Пачука – Коламбус Крю – 3:0

Голы: Рондон, 12, 67, Родригес, 32

Евгений Чеберко добрался с Коламбус Крю до финала местной ЛЧ и вышел на решающий матч с первых минут. Украинец сформировал тройку центрбеков, но оборона американской команды в финале отыграла катастрофически.

Ривер Плейт гарантировал себе участие на Клубном ЧМ-2025

Пачука быстро открыла счет усилиями Рондона. Гол Идрисси не засчитали, однако Родригес все равно удвоил преимущество мексиканцев (Черебко не успел заблокировать удар). Во втором тайме Рондон дублем поставил точку.

Пачука не только выиграла Кубок чемпионов, но и вышла на Клубный чемпионат мира-2025, присоединившись там к Сиэтлу, Леону и Монтеррею. Это все представители Северной Америки, если не считать команду-хозяина от США (определится позже).

Таким образом известны уже 29 участников нового Клубного ЧМ:

Европа

Челси

Реал

Манчестер Сити

Бавария

Боруссия Д

ПСЖ

Интер

Ювентус

Атлетико

Порту

Бенфика

Зальцбург

Южная Америка

Палмейрас

Фламенго

Флуминенсе

Ривер Плейт

Азия

Аль-Хиляль

Урава Редс

Аль-Айн

Ульсан

Африка

Аль-Ахли

Видад

Мамелоди

Эсперанс

Северная Америка

Сиэтл

Леон

Монтеррей

Пачука