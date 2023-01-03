Стали известны некоторые подробности галактического соглашения Криштиану Роналду с саудовским клубом Аль-Наср, объявившим о подписании португальца в конце 2022 года.

Контракт 37-летнего португальца стал рекордным в истории спорта. До лета 2025-го Криштиану Роналду будет защищать цвета Аль-Насра на футбольном поле, а в 40-летнем возрасте звездный нападающий завершит карьеру игрока.

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После этого Роналду продолжит работать в Аль-Насре в должности спортивного советника и, вероятно, станет послом Саудовской Аравии в борьбе за ЧМ-2030, на проведение которого претендует и Украина, присоединившись к заявке Испании и Португалии.

В общей сложности его контракт рассчитан на 7 лет, в течение которых Криштиану получит 500 миллионов евро "чистыми". Это рекордное соглашение как в истории футбола, так и спорта в целом, утверждает AS, называя переход Роналду "контрактом века".

К слову, официальная презентация Криштиану Роналду запланирована на 3 января. В 18:00 по киевскому времени Аль-Наср представит звездного новичка.

Напомним, 37-летний Роналду перешел в Аль-Наср на правах свободного агента, ведь еще в ноябре досрочно расторг контракт с Манчестер Юнайтед. Ранее форвард сборной Португалии выступал за Спортинг, Реал и Ювентус.

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