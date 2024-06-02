В плей-офф за путевку в элитный дивизион чемпионата Франции сошлись Метц и Сент-Этьен. Читайте обзор поединка на "Футбол 24".

Франция. Переходной матч между Лигой 1 и Лигой 2, ответный матч

Метц – Сент-Этьен – 2:1

Голы: Камара, 17, Микаутадзе, 25, (пен.) – Петр, 35

Удаления: Диалло, 6 (Метц)

Первый поединок завершился минимальной победой Сент-Этьена (2:1), но судьба места в Лиге 1 на следующий сезон решается в двухматчевом противостоянии. Не успела игра начаться, а Метц остался в меньшинстве – Диалло прямой ногой сыграл в соперника.

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Это не помешало именно Метцу повести в счете – отличился Ламин Камара. А спустя 8 минут Микаутадзе удвоил преимущество, реализовав пенальти, и выведя Метц вперед в противостоянии. Длилось это недолго – Лео Петро сократил отставание еще до перерыва.

Во втором тайме Сент-Этьен забил в большинстве, но гол Макона отменили после просмотра VAR. Основное время игры завершилось с преимуществом 2:1 Метца, и матч перешел в овертайм. Сент-Этьен все же дожал соперника: Ваджи на 117-й минуте забил решающий мяч.

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