Лига чемпионов

Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид: анонс финала Лиги чемпионов.

Пресс-конференция Терзича – об уважении к Анчелотти, рецепте успеха и возможности выиграть ЛЧ.

Пресс-конференция Анчелотти – о Лунине, приоритетах, задаче и страхе перед финалом Лиги чемпионов.

Украина

Ахметов заблокировал трансфер игрока сборной Украины в Динамо – он стал резко нужен Шахтеру.

Бавария рассматривает потенциальный трансфер Зинченко.

Карпаты интересуются хавбеком европейской сборной – посредником может стать Коноплянка.

Довбик прибыл в расположение сборной Украины, пинки Бущану и Миколенко и 2 тренировки за день – подготовка к Евро.

Мир

Роналду второй год подряд остался без трофеев – Буну драматично отобрал у Криштиану Кубок Короля.

Гризманн может сбежать из Атлетико за копейки – пришлось пойти на тройное уменьшение зарплаты.

Моуринью сенсационно согласился возглавить клуб не из топ-чемпионата.