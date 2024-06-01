Главные новости 31 мая: Лунин в финале ЛЧ, Бавария интересуется Зинченко, фиаско Роналду, сенсационная работа Моуринью
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 31 мая.
Лига чемпионов
Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид: анонс финала Лиги чемпионов.
Пресс-конференция Терзича – об уважении к Анчелотти, рецепте успеха и возможности выиграть ЛЧ.
Пресс-конференция Анчелотти – о Лунине, приоритетах, задаче и страхе перед финалом Лиги чемпионов.
Украина
Ахметов заблокировал трансфер игрока сборной Украины в Динамо – он стал резко нужен Шахтеру.
Бавария рассматривает потенциальный трансфер Зинченко.
Карпаты интересуются хавбеком европейской сборной – посредником может стать Коноплянка.
Довбик прибыл в расположение сборной Украины, пинки Бущану и Миколенко и 2 тренировки за день – подготовка к Евро.
Мир
Роналду второй год подряд остался без трофеев – Буну драматично отобрал у Криштиану Кубок Короля.
Гризманн может сбежать из Атлетико за копейки – пришлось пойти на тройное уменьшение зарплаты.
Моуринью сенсационно согласился возглавить клуб не из топ-чемпионата.