Нападник Кріштіану Роналду прибув у Ер-Ріяд і готується до свого представлення в статусі гравця Аль-Насра.

Медобстеження не виявило жодних проблем зі здоров'ям у 37-річного нападника збірної Португалії, про що той оперативно відзвітував.

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"Медогляд пройдено. Дякую за теплий прийом. З нетерпінням чекаю зустрічі на стадіоні сьогодні ввечері", – написав португалець в Instagram.

Вже сьогодні, 3 січня, відбудеться офіційна презентація Кріштіану Роналду. Початок – о 18:00 за київським часом. Угода португальця розрахована на 2,5 роки, а після завершення кар'єри 5-разовий володар "Золотого м'яча" перейде на адміністративну посаду і продовжить заробляти неймовірні гроші в саудівському клубі.

Аль-Наср стане п'ятим клубом у кар'єрі Кріштіану Роналду. Раніше форвард виступав за Спортінг, Реал, Ювентус та Манчестер Юнайтед (двічі).

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