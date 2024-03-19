УЕФА объявил состав судейской бригады на дуэль между боснийской и украинской командами.

На полуфинальном матче плей-офф отбора Евро-2024 между Боснией и Герцеговиной и Украиной будет работать немецкая бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным арбитром выступит Феликс Цвайер. На линиях ему будут помогать Штефан Лупп и Марко Ахмюллер. Обязанности резервного арбитра будет исполнять Даниэль Зиберт. За VAR будет отвечать Бастиан Данкерт, а его ассистентом станет Кристиан Дингерт.

Интересно, что Цвайер в свое время уже обслуживал поединок боснийцев с украинцами – в январе 2021 года он зафиксировал боевую ничью 1:1 в матче квалификации на чемпионат мира.

Напомним, дуэль за выход на Евро-2024 состоится в городе Зеница на стадионе Билино Поле в четверг, 21 марта, и стартует в 21:45 по киевскому времени.

Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на матч плей-офф за Евро-2024