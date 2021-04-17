"У нас большая потеря. Криштиану не сможет сыграть из-за проблем с мышцами. Для нас слишком рискованно везти его в Бергамо. Мы надеемся, что он восстановится к среде.

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Проблема Криштиану возникла после последней игры. На этой неделе он не смог отработать на тренировках так, как хотел. Мы предпочитаем не рисковать. Завтра в старте выйдет Дибала", – приводит слова Пирло Footbal Italia.

Добавим, что матч Аталанта – Ювентус состоится завтра, начало в 16:00. Туринцы с 62 очками идут третьими, а Малиновский и компания – четвертые с 61 пунктом.

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