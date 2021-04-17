"У нас велика втрата. Кріштіану не зможе зіграти через проблеми з м'язами. Для нас занадто ризиковано везти його в Бергамо. Ми сподіваємося, що він відновиться до середи.

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Проблема Кріштіану виникла після останньої гри. На цьому тижні він не зміг відпрацювати на тренуваннях так, як хотів. Ми вважаємо за краще не ризикувати. Завтра у старті вийде Дибала", – наводить слова Пірло Footbal Italia.

Додамо, що матч Аталанта – Ювентус відбудеться завтра, початок о 16:00. Туринці з 62 очками йдуть третіми, а Маліновський і компанія – четверті з 61 пунктом.

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