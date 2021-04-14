Несколько заключительных матчей текущего розыгрыша Серии А могут пройти со зрителями на трибунах.

13 марта итальянские власти приняли важное решение для Рима как одного из городов-хозяев будущего чемпионата Европы. УЕФА хочет, чтобы все матчи турнира прошли с болельщиками, и Стадио Олимпико получил разрешение на заполнение 25% мест.

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По информации La Gazzetta dello Sport, это решение предусматривает появление зрителей не только на четырех матчах континентального первенства в Риме. Ожидается, что отдельные поединки двух последних туров Серии А также будут открыты для тифози в тестовом режиме.

Болельщиков пустят на так называемые "топовые" матчи. В частности речь идет о римском дерби, дерби Д'Италия (Ювентус – Интер) и поединке последнего тура двух конкурентов в борьбе за топ-4 – Аталанты и Милана. Последний, кстати, должен состояться в Бергамо, поэтому наши Руслан Малиновский и Виктор Коваленко финальную игру сезона в Италии могут провести на глазах у своих болельщиков.

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