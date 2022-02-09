У матчі 24-го туру АПЛ проти Бернлі (1:1) Кріштіану Роналду відіграв 23 хвилини, але результативними діями не відзначався.

Зідан хоче возз'єднатись із Роналду в ПСЖ – перша вимога екс-тренера Реала >

Таким чином 37-річний португалець вже не забиває 5 поєдинків поспіль. Востаннє таке антидосягнення Кріш демонстрував ще у 2010-му, виступаючи за мадридський Реал, повідомляє Sky Sports Statto.

У нинішньому сезоні Роналду провів 26 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та трьома асистами.

Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Бернлі, втративши місце у зоні Ліги чемпіонів >