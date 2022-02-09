Роналду продемонстрував найгіршу серію без голів за 10 років
08:56 - Читать на русском
Зірка Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду розчаровує своїх вболівальників.
завершено
Поль Погба 18’
18’ Поль Погба
У матчі 24-го туру АПЛ проти Бернлі (1:1) Кріштіану Роналду відіграв 23 хвилини, але результативними діями не відзначався.
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Таким чином 37-річний португалець вже не забиває 5 поєдинків поспіль. Востаннє таке антидосягнення Кріш демонстрував ще у 2010-му, виступаючи за мадридський Реал, повідомляє Sky Sports Statto.
У нинішньому сезоні Роналду провів 26 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та трьома асистами.
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