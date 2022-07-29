Бывший игрок Астон Виллы и сборной Англии Габриэль Агбонлахор выполняет свою любимую миссию – "колоть" Криштиану Роналду через любые инфоповоды.

"Этим летом Роналду присоединился бы к Ливерпулю, если бы мог. Это принципиальный соперник Манчестер Юнайтед, но мы говорим о Роналду.

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Он поедет куда угодно, где сможет играть в футбол уровня Лиги чемпионов, улучшать свой послужной список и выигрывать титулы. Я не думаю, что Роналду был предан Юнайтед, Реалу или Ювентусу", – цитирует Агбонлахора Talksport.

Напомним, 37-летний португалец капризничает и хочет любым образом покинуть МЮ этим летом, но пока очереди из участников ЛЧ нет.

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