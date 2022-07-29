Колишній гравець Астон Вілли та збірної Англії Габріель Агбонлахор виконує свою улюблену місію – "колоти" Кріштіану Роналду через будь-які інфоприводи.

"Цього літа Роналду приєднався б до Ліверпуля, якби міг. Це принциповий суперник Манчестер Юнайтед, але ж ми говоримо про Роналду.

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Він поїде куди завгодно, де зможе грати у футбол рівня Ліги чемпіонів, покращувати свій послужний список та вигравати титули. Я не думаю, що Роналду був відданий Юнайтед, Реалу чи Ювентусу", – цитує Агбонлахора Talksport.

Нагадаємо, 37-річний португалець вередує і хоче будь-яким чином покинути МЮ цього літа, але поки черги з учасників ЛЧ немає.

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