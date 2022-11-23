Накануне завершился второй этап карьеры Роналду в Манчестер Юнайтед. Стороны приняли решение досрочно расторгнуть контракт. Очевидно, что импульсом для этого стало скандальное интервью 37-летнего португальца.

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По информации Telegraph Sport, Криштиану пришлось пойти навстречу клубу, чтобы быстро уладить вопрос. Манчестер Юнайтед хотел избежать затяжного судебного процесса и в то же время не хотел платить компенсацию. В конце концов Роналду ушел без денег. К концу сезона он мог заработать еще 17 миллионов фунтов.

Напомним, что положение звездного форварда осложнилось после прихода на тренерский мостик Эрика Тен Хага. Роналду стал только игроком ближайшего резерва. Криш сыграл 16 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста (в АПЛ – 10 поединков, 1 гол).

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