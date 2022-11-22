Во вторник, 22 ноября, Ман Юнайтед объявил о досрочном разрыве контракта с 37-летним португальцем. Соглашение действовало до конца сезона 2022/23, но резонансное интервью нападающего с критикой клуба, партнеров и главного тренера поставило крест на карьере Роналду на Олд Траффорд.

"Это никогда не изменится": Роналду прокомментировал досрочный уход из Манчестер Юнайтед

Буквально за считанные минуты до объявления об уходе Криштиану из МЮ нападающий опубликовал в Instagram пост с рекламой своей новой коллекции часов. На циферблате одних из них изображен Роналду, забивающий гол в ворота... Манчестер Юнайтед.

Этот матч был сыгран еще в 2013 году. Тогда португалец, выступая за Реал, ударом головой забил победный мяч в ворота "красных дьяволов" в поединке Лиги чемпионов. Игра на Олд Траффорд завершилась победой Реала со счетом 2:1, а мадридская команда в итоге выиграла Лигу чемпионов.