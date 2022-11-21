Перемога на чемпіонаті світу – одна з заповітних мрій кожного футболіста. Дехто оцінює її вище, ніж виграш Ліги чемпіонів, і має на це право. В клубному футболі можна зібрати збірну з найсильніших гравців світу, та і за "вухастого" можна боротись кожен рік. Мундіалі ж проводять раз на 4 роки, а за трофеєм можливо піти лише зі своїми земляками. Через це, наприклад, Ібрагімовіч майже ніколи не мав навіть примарних шансів на перемогу на чемпіонаті світу (хоча і Лігу чемпіонів теж не вигравав).

Роналду видав чергове резонансне інтерв'ю – фаворити ЧС, скандали з партнерами, мат для Мессі

Тріумф на Мундіалі є в багатьох, кого вважають найкращими за всі часи. Пеле, Марадона, Бекенбауер, Зідан, Роналдо – усі вони свого часу здобували трофей чемпіона світу. Декому не вдавалось підкорити цю висоту навіть попри свій талант – Кройф та Еусебіо очолюють такий список. Не вигравали трофей і дві головні зірки сучасності: Мессі та Роналду. Обидва вже близькі до кінця кар’єри, а ЧС-2022 – остання можливість стати чемпіоном світу.

Тут поговоримо про Мессі та збірну Аргентини, яка є одним з фаворитів на перемогу. У фантастичній формі до турніру підходить і Лео – аргентинець видав 12 голів та 14 асистів у 19 матчах за ПСЖ цього сезону. Груповий етап має стати хорошим трампліном – Польща та Мексика (не кажучи вже про Саудівську Аравію) цілком по зубах "альбіселесте". Якщо складуться всі обставини, то у фіналі взагалі можна буде побачити епохальну битву – Мессі проти Роналду. Та чи настільки потрібен кубок чемпіона світу для Лео, аби стати на один рівень з найкращими з найкращих?

Відповісти на це питання можна і так, і ні. Чому так? Бо в разі перемоги вже неможливо буде дорікнути Лео про відсутність трофеїв зі збірною. Так, Копа Америка-2021 вже виграна, але чемпіонат світу – інший рівень. Значущість Мессі для світу футболу буде незаперечною. До того ж тріумф на ЧС-2022 може визначити долю "Золотого м’яча". Виграти 7 разів найпрестижнішу індивідуальну нагороду здавалось неможливо, а 8 – тим паче.

Але і відсутність перемоги на ЧС не скасує історичності Мессі для футболу. Цей футболіст є унікальним, оскільки здобув 7 "Золотих м’ячів" – Роналду з 5 тріумфами максимально близький до аргентинця. Усі неймовірні голеадорські рекорди, досягнення з кількості асистів за сезон, перемоги та трофеї з Барселоною (і трішки з ПСЖ) – все це назавжди залишить Мессі в історії. Перемога на Мундіалі стане ще одним трофеєм для Ліонеля. Проте яким! Одним з найважливіших у його кар’єрі, який дозволить поставити золоту крапку в його історії…

Цікаво, що все те саме можна сказати про Роналду. Вони обидва змагаються за звання найкращого на цьому відрізку історії та мають багато спільного. Мессі переважає за індивідуальними перемогами, тоді як Кріштіану виграє за кількістю трофеїв Ліги чемпіонів. Скандал з інтерв’ю Роналду неабияк сколихнув футбольну спільноту. А уявіть, що буде, якщо Кріш приведе Португалію до першого міжконтинентального тріумфу? На цьому одразу можна завершувати кар’єру і йти на заслужений відпочинок національним героєм.

У Мессі ситуація складніша – над Лео витає привид Марадони. Дієго Армандо все ще більш знаковий для аргентинців, ніж Мессі, бо має трофей чемпіона світу. Ще й забивав дивовижні голи на турнірі у 1986 році – англійці досі божеволіють через "руку Бога". Перемога у цьогорічному Мундіалі дозволить Мессі скинути цю гору з плечей – нарешті він стане на один рівень з Марадоною для земляків. Найкраща нагода зробити це була у 2014-му, проте тоді Німеччина у фіналі зупинила Мессі та Ко.

Чи вдасться Ліонелю підкорити світову першість цього разу? Подивимось, зокрема, в першому матчі Аргентини на ЧС-2022, який відбудеться 22 листопада. Суперником стане Саудівська Аравія, початок о 12:00.

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