Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду цінує свою кар'єру більше, ніж гроші.

Напередодні завершився другий етап кар'єри Роналду в Манчестер Юнайтед. Сторони ухвалили рішення достроково розірвати контракт. Очевидно, що імпульсом для цього стало скандальне інтерв'ю 37-річного португальця.

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За інформацією Telegraph Sport, Кріштіану довелося піти назустріч клубу, щоб швидко владнати питання. Манчестер Юнайтед хотів уникнути затяжного судового процесу і водночас не мав бажання платити компенсацію. Зрештою, Роналду пішов без грошей. До кінця сезону він міг заробити ще 17 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що становище зіркового форварда ускладнилося після приходу на тренерський місток Еріка Тен Хага. Роналду став лише гравцем найближчого резерву. Кріш зіграв 16 поєдинків у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 2 асисти (в АПЛ – 10 поєдинків, 1 гол).

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