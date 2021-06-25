36-летний форвард посетил салон всемирно известного автопроизводителя в компании президентов Ferrari и "бьянконери", сообщает Expansion со ссылкой на Corriere della Sera.

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Тогда же он приобрел себе эксклюзивную спортивную модель Ferrari Monza с мощностью 810 лошадиных сил и максимальной скоростью более 300 км/ч, которая стоит минимум 1,6 млн евро. Недавно она стала самой красивой машиной в истории. Получить возможность купить Monza можно только по приглашению. Интересно, что у Златана Ибрагимовича этот спорткар появился раньше.

Кстати, в гараже Криштиану Роналду уже есть Lamborghini, McLaren, Bugatti, Rolls-Royce и, конечно, Ferrari.

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